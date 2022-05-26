محمد صلاح يعلنها باق مع ليفربول الموسم المقبل..فهل توصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع النادي؟

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محمد صلاح يعلنها باق مع ليفربول الموسم المقبل..فهل توصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع النادي؟

قبل 5 دقيقة

أعلن النجم المصري أنه سيبقى في ليفربول الموسم القادم "بكل التأكيد" مشيرا إلى أنه لا يريد أن يتحدث الآن عن تجديد تعاقده، ويريد فقط التركيز على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع رفاقه في ليفربول.

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