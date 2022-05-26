"الله لا يعيد جيل الطيبين"..انتقادات للاستشاري السعودي طارق الحبيب، بماذا رد عليها في ترندينغ؟

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"الله لا يعيد جيل الطيبين"..انتقادات للاستشاري السعودي طارق الحبيب، بماذا رد عليها في ترندينغ؟

قبل 7 دقيقة

أثار تصريح الاستشاري النفسي السعودي، طارق الحبيب، جدلا كبيرا وانتقادات على وسائل التواصل بعد أن قال "الله لا يعيد جيل الطيبين" خلال مقارنته أسلوب التربية بين الجيل القديم والجيل الجديد. الحبيب رد على تلك الانتقادات في ترندينغ.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: