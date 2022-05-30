تنديد فلسطيني بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس

قبل 8 دقيقة

أثار تورط نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في قضية قتل في أمريكا موجة من التعاطف والاستهجان بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الوزيرة قد أقرت في بيان لها بأن نجلها رامي فهيم متورط في القضية طالبة الدعاء لها ولأسرتها في محنتهم.