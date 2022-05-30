جدل بعد تورط نجل وزيرة الهجرة المصرية في جريمة قتل بأمريكا

قبل 10 دقيقة

أثار إعلان شركات كويتية خاصة لتسويق الوقود عن فرض رسوم خدمة، ما بين 150 - 200 فلس عن كل تعبئة، غضب كويتيين الذين اعتبروا ذلك ابتزازا لهم. وتعالت مطالبات بتدخل شركة البترول الوطنية التي أوضحت فيما بعد أن الرسوم لن تفرض.