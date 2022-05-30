جدل بعد تورط نجل وزيرة الهجرة المصرية في جريمة قتل بأمريكا
جدل بعد تورط نجل وزيرة الهجرة المصرية في جريمة قتل بأمريكا
أثار إعلان شركات كويتية خاصة لتسويق الوقود عن فرض رسوم خدمة، ما بين 150 - 200 فلس عن كل تعبئة، غضب كويتيين الذين اعتبروا ذلك ابتزازا لهم. وتعالت مطالبات بتدخل شركة البترول الوطنية التي أوضحت فيما بعد أن الرسوم لن تفرض.
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