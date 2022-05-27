الأرمن: جذور تاريخية وهوية وانتشار حول العالم

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الأرمن: جذور تاريخية وهوية وانتشار حول العالم

قبل 8 دقيقة

ما هو تاريخ الأرمن بمنطقة الشرق الأوسط وعلاقتهم بالمجتمعات العربية؟ خصوصا بعد الهجرة القسرية التي تعرضوا لها بسبب المذابح في بدايات القرن العشرين.

نستقبل في مطبخ بي بي سي إكسترا الشيف اللبنانية ألين كاموكيان التي افتتحت أول مطعم للمائدة الأرمنية لها في بيروت لتقوم لاحقا بافتتاح فروع أخرى ببلدان أخرى، كما أصدرت كتابها الأول عن المطبخ الأرمني. فكيف أثر وتأثر المطبخ الأرمني بمطابخ الدول العربية التي استقر بها الأرمن؟

كما نستضيف فيرا يعقوبيان المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط وهي هيئة تحرص على تقديم الوثائق والأبحاث المتعلقة بتاريخ الشعب الأرمني والقضية الأرمنية.

تجول كاميرا البرنامج على مصر وتركيا ودول أخرى للتعرف على توجهات الشباب الأرمني من الذين اختلطوا بالثقافة العربية من بلدان عدة.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.