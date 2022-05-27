نجاة صليبا: نرفض تخويننا والتشكيك في ولائنا للبنان

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نجاة صليبا: نرفض تخويننا والتشكيك في ولائنا للبنان

قبل 21 دقيقة

كشفت الدكتورة نجاة عون صليبا النائبة عن قوى التغيير في مجلس النواب اللبناني أنّ قوى التغيير التي أّنتخبت للدورة البرلمانية الجديدة ستشكل كتلة برلمانية قائمة بذاتها ولكنها في ذات الوقت ستنفتح على الكتل الأخرى التي تصب مصلحتها في مصلحة لبنان حسب قولها.

وعبّرت الدكتور نجاة صليبا عن رفضها لما وصفته بتخوين أحد أعضاء حزب الله لقوى التغيير والتشكيك في ولائهم للبنان لأن أعضاء قوى التغيير منتخبون شأنّهم في ذلك شأن أعضاء حزب الله حسب قولها.

وقالت النائبة عن قوى التغيير في مجلس النواب اللبناني إنّ من أولى مهامها العمل على تقوية الجيش اللبناني حتى يكون الجيش هو المؤسسة الوحيدة المناط بها حماية حدود البلاد، هذا الى جانب العمل على استقلالية المؤسسة القضائية.

فكيف تنظر الدكتورة نجاة صليبا الى علاقة بلادها بالخارج؟ وماذا عن رؤيتها لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان؟ وكيف ستحقق النائبة عن قوى التغيير في لبنان برنامجها الانتخابي المتعلق بزيادة نسبة النساء في مجلس النواب وفي الحكومة اللبنانية؟