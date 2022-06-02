انتقادات لقاسم سليماني ورئيس مجلس القضاء توقف برنامجا عراقيا
انتقادات لقاسم سليماني ورئيس مجلس القضاء توقف برنامجا عراقيا
أوقفت القناة العراقية الرسمية برنامج "المحايد" وفصلت فريقه التحريري من عملهم بعد استضافة المحلل السياسي سرمد الطائي الذي وجه انتقادات لاذعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.
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