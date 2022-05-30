فيلم "ولد من الجنة" يفوز بجائزة أفضل سيناريو ويثير انتقادات مصرية
فيلم "ولد من الجنة" يفوز بجائزة أفضل سيناريو ويثير انتقادات مصرية
بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان، لاقى فيلم "ولد من الجنة" للمخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح انتقادات من نقاد مصريين باعتباره يقدم "سذاجة سياسية" حسب تعبيرهم، بينما يلقى الفيلم استحسان البعض الآخر ممن يعتبرونه "محاولة جريئة" لانتقاد سياسة الدولة.
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