بريطانيا تطالب بالتحقيق في أحداث مباراة نهائي الأبطال

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دعت وزيرة الثقافة البريطانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى إجراء تحقيق في المشاهد "المقلقة للغاية"، التي أخرت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا. وتعرضت الشرطة الفرنسية لانتقادات لإطلاقها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على بعض مشجعي ليفربول، الذين كانوا في انتظار الدخول إلى الملعب في باريس.