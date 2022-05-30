بي بي سي إكسترا: إلى أي درجة يتشارك الرجال والنساء الاهتمام بالرياضة؟

قبل ساعة واحدة

حضت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إجراء تحقيق رسمي في الأحداث التي واجهها مشجعو فريق ليفربول أثناء مقابلة فريقهم مع ريال مدريد السبت الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ملعب ستاد دو فرانس. بعض مشجعي ليفربول حاولوا الدخول بالقوة دون حيازة تذاكر أو بتذاكر مزورة بحسب الشرطة الفرنسية، ما منع كثيرا من المشجعين الحاملين لتذاكر من الدخول . وواجهت الشرطة الفرنسية هذا الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفلأحيانا .