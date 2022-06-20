بي بي سي إكسترا: العربي رمضاني شاب جزائري فشل في "الحرقة" ونجح في الكتابة عنها

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بمناسبة يوم اللاجيء العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين، نعرض في إكسترا قصة العربي رمضاني، الشاب الجزائري الذي حاول "الحرقة" وفشل، والحرقة هو الاسم الذي يطلقه الجزائريون على الهجرة غير القانونية.

في عام 2017 قرر العربي ذو الثلاثين ربيعا "الحرقة" وكان حينها قد راكم بعض سنين منذ تخرجه دون عمل، كما رفضت كل طلبات الحصول على تأشيرة التي تقدم بها لقنلصيات بلدان أوروبية كما يقول. خاب حلمه بالوصول إلى أوروبا وأعيد إلى وطنه الذي يعيش فيه حاليا لكنه ألف كتابا عن تجربته سماه "أناشيد الملح". تحدثت إليه بسمة كراشة وسألته أولا كيف جاءته فكرة الهجرة، ومن أين بدأ الرحلة.