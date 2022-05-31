بي بي سي إكسترا: هل أفسد التدخين علاقتك مع أحدهم؟
بي بي سي إكسترا: هل أفسد التدخين علاقتك مع أحدهم؟
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن استخدام التبغ يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا، فيما تدمر زراعته أيضًا قرابة ثلاثةِ ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية كل عام.
تحذير جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف اليوم الحادي والثلاثين من مايو/ أيار، بغرض رفع الوعي بالآثار الصحية والبيئية للتدخين.
ويحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا من حيث نسب التدخين، ووفق التقارير تصل هذه النسبة إلى واحد وأربعين في المئة بين الشباب. فما دوافع هذه الفئة للتوجه نحو التدخين وكيف يتعاطى الأهل مع هذه المشكلة؟ محمد عدنان مراسل إكسترا بحث في الموضوع وأعد التقرير التالي.