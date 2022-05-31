مدينة دبي المستدامة: كيف يبدو العيش فيها وهل ستكون حلاً بيئياً للمستقبل؟

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مدينة دبي المستدامة: كيف يبدو العيش فيها وهل ستكون حلاً بيئياً للمستقبل؟

قبل 55 دقيقة

ما هي المدينة المستدامة وكيف هو العيش فيها؟

من دبي، تعرفنا ريم فتح الباب على مدينة مستدامة تحافظ على البيئة وتقلص تكلفة العيش من خلال تقنيات مستدامة مثل الطاقة الشمسية.

تحاول هذه المدينة أن تكون نموذجاً للمدن المستقبلية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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