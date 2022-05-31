سيارة تونسية تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية
سيارة تونسية تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية
وسط الارتفاع المتواصل للمحروقات حول العالم، أصبح الاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود أمراً مكلفاً للمواطنين.
لحل هذه المسكلة، نتعرف على سيارة تعمل بالطاقة الشمسية طورها المهندس ومؤسس شركة باكو موتورز أبو بكر سيالة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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