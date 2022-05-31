سيارة تونسية تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية

قبل 23 دقيقة

وسط الارتفاع المتواصل للمحروقات حول العالم، أصبح الاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود أمراً مكلفاً للمواطنين.