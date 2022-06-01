برنامج "ربات بيوت دبي الحقيقيات" يثير الانتقادات داخل الإمارات وخارجها

قبل 9 دقيقة

أثار الموسم الجديد من برنامج "ربات البيوت الحقيقيات" والذي صور في دبي الانتقادات حيث وصفه البعض بأنه لا يمثل المرأة الإماراتية بينما انتقدت منظمات حقوقية صناع البرنامج الأمريكي لاختيارهم دبي لتصوير الحلقات الجديدة.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ من خلال الضغط هنا .