نجاة صليبا: نطمح أن تشغل النساء نصف مقاعد الحكومة الجديدة

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نجاة صليبا: نطمح أن تشغل النساء نصف مقاعد الحكومة الجديدة

قبل 10 دقيقة

شددت الدكتورة نجاة عون صليبا النائبة عن قوى التغيير في مجلس النواب اللبناني على ضرورة تكاتف القوى والأحزاب للعمل على بناء الدولة اللبنانية أولا لأنّ التدخل الخارجي أدى إلى تشرذم المجتمع اللبناني حسب رأيها

وقالت النائبة عن قوى التغيير في مجلس النواب اللبناني إنهم سيسعون إلى ضمان استقلالية القضاء والعمل على الفصل بين السلطة القضائية وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك النأي به عن التجاذبات السياسية.

وفيما يتعلق بزيادة حصة النساء في مجلس النواب اللبناني والذي كان جزءً من برنامجها الانتخابي، ترى الدكتور نجاة أنّ البداية ينبغي أن تكون بإقرار قانون الكوتا لتخصيص 30% من المقاعد للنساء إضافة إلى إلزام الأحزاب اللبنانية بتخصيص 30% من عضويتها للنساء أيضا والعمل تدريجياً لتصل نسبة النساء في البرلمان أو الحكومة إلى 50%

فما هي الأسس التي ترغب قوى التغيير العمل عليها داخل مجلس النواب اللبناني؟ وما هي تحفظاتها على تصريحات بعض أعضاء حزب الله بشأن قوى التغيير؟ وما هي تطلعاتها بشأن الجيش اللبناني والمؤسسة القضائية والقانون في بلادها؟