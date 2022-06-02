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إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة Gleaning؟
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إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة Gleaning؟
قبل ساعة واحدة
ما معنى كلمة Gleaning؟
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