بي بي سي إكسترا: ما الذي تفعلونه للتقليل من هدر الطعام؟

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بي بي سي إكسترا: ما الذي تفعلونه للتقليل من هدر الطعام؟

قبل 16 دقيقة

يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني من أكبر مسببات الاحتباس الحراري حيث يساهم انتاج اللحوم بأكثر من أربعين في المائة من الانبعاثات التي يكون مصدرها القطاع الزراعي. ولكن نظرا للطلب والحاجة المستمرين لإنتاج اللحوم الحيوانية فكرت دول أمريكا اللاتنية في ايجاد طرق لاستمرار الإنتاج مع التقليل ما أمكن من أضرار ذلك على البيئة.

وتأتي هذه المحاولات في إطار جهود عالمية وفردية أيضا، منها مثلا مبادرة الشيف مصطفى الرفاعي، صاحب سلسلة مطاعم في مصر والولايات المتحدة والسعودية، حيث يحاول الشيف مصطفى تقليل هدر الطعام في مطابخ مطاعمه وقد نجح في خفضه الى اقل من واحد ونصف في المائة.

في أول حلقة من بودكاست "تغيير بسيط " الذي يعنى بالبيئة والذي تبدأ بي بي سي عربي ببثه السبت القادم، استضافت آلاء رجائي الشيف مصطفى الرفاعي وسألته عن تجربته في تقليل نسبة هدر الطعام في مطابخ مطاعمه.

بودكاست "تغيير بسيط" الذي تعده أمنية الخياط وتقدمه آلاء رجائي يناقش في ست حلقات تأثير كل عملية من عمليات إنتاج الغذاء على البيئة والمناخ مع إعطاء نصائح مفيدة، كما ستخوض آلاء تحديات شيقة مع ضيوفها لتختبر كفاءة هذه النصائح.