هنا جودة أصغر متوجه لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات
هنا جودة أصغر متوجه لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات
توجت هنا جودة البالغة من العمر 14 عاما، ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات بعد التغلب على لاعبة نيجيريا فاطيمة بيلو في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 4 أشواط نظيفة التي أقيمت بينهما في مدينة لاجوس بنيجيريا.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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