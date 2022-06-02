هنا جودة أصغر متوجه لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة للسيدات

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توجت هنا جودة البالغة من العمر 14 عاما، ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات بعد التغلب على لاعبة نيجيريا فاطيمة بيلو في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 4 أشواط نظيفة التي أقيمت بينهما في مدينة لاجوس بنيجيريا.