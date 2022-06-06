حيدر عبد الرزاق.. مقتل نجم "أسود الرافدين" يصدم العراقيين

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سادت حالة من الصدمة في الوسط الرياضي العراقي بعد مقتل اللاعب الدولي السابق ونجم منتخب "أسود الرافدين"، حيدر عبد الرزاق، على يد خمسة أشخاص ضربوه ضربا مبرحا، ليفارق الحياة يوم أمس في مستشفى "الجملة العصبية" ببغداد.