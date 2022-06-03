ندوة لاتحاد كتاب مصر عن أم كلثوم وأحمد رامي تثير الانتقادات

قبل 24 دقيقة

أثارت ندوة للشاعر ناصر دويدار عن علاقة كوكب الشرق أم كلثوم وشاعر الشباب أحمد رامي استهجان الكثيرين بعدما وصف دويدار ام كلثوم بـ "الموالدية" وأنها لم تكن حسنة المظهر. نقابة المهن الموسيقية أدانت التصريحات ووصفتها بالتطاول على رموز الفن المصري.

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