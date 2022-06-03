ناجي جلول: لم ولن أكون في صف حركة النهضة

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قال ناجي جلول رئيس الائتلاف الوطني التونسي إنّه ضد كثير من القرارت التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وإنّها اتسمت بالتسرع. وأوضح جلول أنّه لا ينتقد الاستفتاء المرتقب في حد ذاته ولكنه يرغب في إتاحة وقت كافٍ لمناقشة الإجراءات والإصلاحات المتعلقة به. وأكد رئيس الائتلاف الوطني التونسي مشاركته في الانتخابات القادمة معرباً عن أمله في أن تضع نهاية للحالة الانتقالية والاستثنائية الحالية وأن تنكب الأحزاب السياسية على برامج تنموية لتحسين الأوضاع المادية للشعب التونسي. ووجه ناجي جلول انتقادات لاذعة لحركة النهضة لأنّها دمرت البلاد على حد رأيه.