فن للحياة
الأخبار الرئيسية
فيديو, الفراعنة يدخلون عالم الأبطال الخارقين, المدة 23,59
المخرج المصري محمد دياب يكشف عن دور طاقم العمل العربي في مسلسل مارفل الأخير "مون نايت" الذي يقدم شخصيات خارقة مرتبطة بعالم قدماء المصريين.
فيديو, الفنانة السودانية ريم الجعيلي تروي قصصها وقصص نساء أخريات, المدة 25,17
الفنانة السودانية ريم الجعيلي تروي قصص نساء أخريات في لوحات تبدو وكأنها مشاهد من رواية
فيديو, السينما تتحدى الحرب في اليمن, المدة 24,58
مهرجان "كرامة اليمن لأفلام حقوق الإنسان" قدم ما يقرب من أربعين فيلما بالرغم من الحرب
فيديو, "فن الشارع" في تونس.. ماذا بعد توهج سنوات الاحتجاج؟, المدة 23,19
"فن للحياة" يتوجه إلى تونس لاستكشاف جوانب من ظاهرة فريدة ولدت مع الحراك الشعبي عام 2011
فيديو, جائزة الآغا خان للعمارة تحفاظ على الإرث التاريخي, المدة 23,40
مهندسون من جائزة الآغا خان للعمارة يتحدثون إلى "فن للحياة"
فيديو, هدى جمال تطرح قضايا "يفضل الناس تجنبها", المدة 23,49
هدى جمال فنانة تشكيلية شابة من البحرين تستخدم الرمز والتجريد في رسومها ولكنها في نفس الوقت تحاول أن تقترب من موضوعات "يفضل الناس تجنبها" كما تقول.
فيديو, الموصل عاصمة الموسيقى تنفض غبار "تنظيم الدولة الإسلامية", المدة 21,06
"مهرجان الموصل للموسيقى التقليدية" يعد أكبر حدث موسيقي تعرفه المدينة منذ قرابة 20 عاما وهو يذكّر بمكانة المدينة كأحد المراكز التاريخية للفنون والثقافة على مدار 12 قرنا من الزمان
فيديو, فن للحياة: ياسمينة العبد وسط أجواء لندنية تحاكي مسلسلها الأخير "ثيودوزيا", المدة 21,56
ياسمينة العبد ممثلة شابة حققت شهرة كبيرة بعد أدائها المتميز في المسلسل العربي "البحث عن عُلا". مثلت مؤخراً بالإنجليزية في مسلسل المغامرات "ثيودوزيا".
فيديو, فن للحياة: إذاعة بي بي سي كنز ثقافي للعالم العربي, المدة 23,38
في هذه الحلقة نتوقف عند القيمة الثقافية التي مثلها راديو بي بي سي على مدار أربعة وثمانين عاماً.
فيديو, فن للحياة: أوبرا باللغة العربية حول الصدمة وألم الفقدان, المدة 26,49
الراقص الفلسطيني ماهر شوامرة جمع بين النشاطين واستغل عمله في شركة الكهرباء لتجهيز مكان للإبداع مستعينا بالمخلفات الصناعية.
فيديو, فن للحياة: مطحنة دقيق تتحول الي متحف للفن المعاصر, المدة 22,42
"العلاج بالتأمل" اسم عمل فني يستخدم الحلم كأداة لتجاوز المحن والتعامل مع الواقع. تأثير تاتشر مصطلح يستغله بريطانية ومصري في عرض حيوي يتحدث عن حضور السياسة الاقتصادية في االبلدين.
فيديو, فن للحياة: ألبوم "أحلى من برلين": رسالة حب عذبة عن توحش المدينة, المدة 24,46
الشاعر مجد كيّال والموسيقار فرج سليمان يرويان قصة ألبومهما "أحلى من برلين" والذي يستكشف مشاعر الاغتراب أمام التحولات الموجعة لمدينتهما حيفا. وأيضاً نلتقي بشابين شغوفين بحفظ الأغنيات السورية من الزوال وهما يامن مقداد ومارك جرجس، واسم مشروعِهِما هو: "أرشيف الشرائط السورية". ونستمع لعمل عازف الغيتار الكلاسيكي أيمن جرجور في حفل أقامه مؤخراً في لندن.
فيديو, فن للحياة: ما هي اهداف المشهد الثقافي في قطر؟, المدة 23,01
نتعرف على النشاط الفني المصاحب لكأس العالم في قطر، ونتابع تطور رؤية انشاء المتاحف هناك. وصفت إقامة كأس العالم في قطر بأنها من أدوات القوة الناعمة. ماذا عن الفنون والثقافة؟
فيديو, فن للحياة: كيف يمكن أن يساهم الفن في علاج الانقسامات التي يشهدها لبنان؟, المدة 25,10
نتعرف على فنانة من غزة تزامنت بداياتُها الفنية مع الحروب المتتالية التي شهدها القطاع. ونقابل ممثلين هواة من لبنان ينتمون إلى طوائف وخلفيات اجتماعية مختلفة يتحدثون عن الانقسامات الداخلية في بلادهم على خشبة المسرح. كما نستكشف كيف توظف الفنانة هيف كهرمان في أعمالها العلاقة بين علم الأعصاب، الجراثيم وهرمونات السعادة. أخيراً نقابل الفنان السوري إبراهيم كيفو الذي يغني باللغات الكردية والسُريانية والآشورية للاحتفاء بالتنوع العرقي في بلاده.
فيديو, فن للحياة: فتاة مصرية تنشر قيم التسامح باستخدام فن "الأكابيلا", المدة 23,15
في الحلقة الثالثة من برنامج فن للحياة نتحدث مع فتاة مصرية تمارس فن "الأكابيلا" إلى أكبر قطاع من الناس فقامت بدمجه مع أغنيات معروفة وأسست حلقات للغناء الجماعي تضم مشاركين من خلفيات متنوعة. نتعرف أيضاً على خبير في 'الطبخ الجزيئي' من الأردن يحول فضلات الخضروات إلى منتجات يصفها بأنها صديقة للبيئة. نقابل أيضاً المغني الرئيسي في فرقة "يوبانتوجا" المغربية التي تقدم فناً عصرياً باللغة الأمازيغية يمزج بين أنواع الروك المختلفة.
فيديو, فن للحياة: كيف يعبر الرقص المعاصر عن معاناة المرأة في الحرب؟, المدة 23,36
فنانة الرقص المعاصر يارا الحصباني تعرفنا على تناولها لقضايا هامة مثل الهجرة واللجوء وحرية المرأة باستخدام لغة الجسد فقط. ونشاهد مسرحية "القناع" المبنية على عدة مشاهد لكتاب مختلفين عن رؤيتهم لنماذج متنوعة للمرأة في المجتمع المغربي. كما نستكشف كيف حولت الفنانة القطرية الأمريكية صفية المرية زهرة الهندباء البرية إلى رمز للمقاومة والتأمل وسط حديقة "هايد بارك" اللندنية. ونقابل مغنية موريتانية تبلغ من العمر 19 عاماً تتناول موضوعات مثل أطفال الشوارع، الاعتداء الجنسي، واستمرار الرق.
فيديو, فن للحياة: "الحشومة" وتحرير جسد المرأة, المدة 26,54
نلتقي في أول حلقة من برنامج فن للحياة رسامة تدعو لاحترام الحريات الشخصية ونبذ العنف والتمييز ضد المرأة. ونستكشف كلمات مشتركة بين اللغتين العربية والتركية أدخلها العثمانيون إلى البلاد العربية. كما نتعرف على وصفات فلسطينية اختفت جراء التقلبات التي أثرت على التاريخ الاجتماعي لأجيال من الفلسطينيين. نستمع أخيراً إلى الفنان محمد بن سلامة الذي بحث عن الامتدادات الأمازيغية والأفريقية في التراث الموسيقي التونسي وقدمها بشكل عصري.