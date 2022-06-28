نتعرف على فنانة من غزة تزامنت بداياتُها الفنية مع الحروب المتتالية التي شهدها القطاع. ونقابل ممثلين هواة من لبنان ينتمون إلى طوائف وخلفيات اجتماعية مختلفة يتحدثون عن الانقسامات الداخلية في بلادهم على خشبة المسرح. كما نستكشف كيف توظف الفنانة هيف كهرمان في أعمالها العلاقة بين علم الأعصاب، الجراثيم وهرمونات السعادة. أخيراً نقابل الفنان السوري إبراهيم كيفو الذي يغني باللغات الكردية والسُريانية والآشورية للاحتفاء بالتنوع العرقي في بلاده.

6 يوليو/ تموز 2022