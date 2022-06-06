BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة renting clothes؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى عبارة renting clothes؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
2:39
فيديو,
كيف حلت مجموعة من النساء أزمة المراحيض في بلدهن؟
, المدة 2,39
قبل 5 ساعة
2:29
فيديو,
الحرب في أوكرانيا: كيف قدم التلفزيون الروسي الحرب منذ بدايتها؟
, المدة 2,29
3 يونيو/ حزيران 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
2:24
فيديو,
كراهية الأجانب: مخاوف من موجات جديدة من العنف في جنوب أفريقيا
, المدة 2,24
قبل 5 ساعة
0:01
فيديو,
سحب رواية "مذكرات مثلية" من المعرض الدولي للكتاب والنشر في الرباط
, المدة 0,01
3 يونيو/ حزيران 2022
1:29
فيديو,
أثناء عبور أطول جسر زجاجي معلق في العالم "لم أجرؤ على النظر إلى أسفل"
, المدة 1,29
3 يونيو/ حزيران 2022
1:14
فيديو,
اليوبيل البلاتيني: وثائقي جديد يكشف مشاهد لم نرها من قبل من حياة ملكة بريطانيا
, المدة 1,14
3 يونيو/ حزيران 2022
1:18
فيديو,
ناجي جلول: لم ولن أكون في صف حركة النهضة
, المدة 1,18
3 يونيو/ حزيران 2022
0:01
فيديو,
أم مصرية تقتل أطفالها الثلاثة بسبب "اكتئاب ما بعد الولادة"
, المدة 0,01
1 يونيو/ حزيران 2022
2:04
فيديو,
اليوبيل البلاتيني: مقتطفات من الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس ملكة بريطانيا على العرش
, المدة 2,04
3 يونيو/ حزيران 2022