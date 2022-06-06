كيف يتم توظيف التكنولوجيا في الزراعة اللبنانية في ظل الأزمات المتراكمة؟

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كيف يتم توظيف التكنولوجيا في الزراعة اللبنانية في ظل الأزمات المتراكمة؟

قبل 19 دقيقة

تساهم منطقة البقاع بما يقارب ربع الإنتاج الزراعي في لبنان.

يعاني صغار المزارعين من مشاكل تتعلق بتكاليف الإنتاج وشح المياه.

تمكن الأخوان أحمد وخالد العباس من توظيف التكنولوجيا لتحسين ظروف الزراعة في المنطقة من خلال اعتماد عدة تقنيات تساعد على زيادة الإنتاج ووقف الهدر.

ومن بعبدات في جبل لبنان، تُستخدم المضخات الغاطسة في برك تجميع المياه وتقوم بدفع المياه إلى السطح لتمنعها من الركود.

هذه المضخات عادة تشتغل بمحرك يعمل على الديزل ولكن في ظل أزمة المحروقات في لبنان، لجأ بعض المزارعين إلى مضخات موصولة بنظام شمسي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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