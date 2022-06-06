أزمة الغذاء العالمية: ما هي الحلول العلمية لحل هذه المشكلة؟

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أزمة الغذاء العالمية: ما هي الحلول العلمية لحل هذه المشكلة؟

قبل 18 دقيقة

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يواجه مجاعات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن أزمة الغذاء التي يعيشها العالم غير مرتبطة حصرياً بهذه الحرب.

تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار في عام 2050، فكيف لنا أن نوفر الغذاء لهم جميعاً؟

فهل يقبل المستهلك بالطحالب كمصدر بديل للبروتينات؟

أنيس القديحي يطلع أكثر على هذا الموضوع مع إيريس هابركورن وأليكساندر ماثيز من جامعة ETH Zurich.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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