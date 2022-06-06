تطبيق لتقليل استهلاك الموارد المائية في ظل الجفاف

قبل 22 دقيقة

من بن جرير في المغرب، نتعرف على تطبيق طورته المهندسة الزراعية منال خاليدي يمكّن المستخدم من تحديد الكمية التي تحتاجها النباتات من الماء عبر أدوات مغروسة في التربة ترسل المعلومات إلى جهاز يحولها إلى بيانات يستقبلها التطبيق.