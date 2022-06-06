تطبيق لتقليل استهلاك الموارد المائية في ظل الجفاف
تطبيق لتقليل استهلاك الموارد المائية في ظل الجفاف
من بن جرير في المغرب، نتعرف على تطبيق طورته المهندسة الزراعية منال خاليدي يمكّن المستخدم من تحديد الكمية التي تحتاجها النباتات من الماء عبر أدوات مغروسة في التربة ترسل المعلومات إلى جهاز يحولها إلى بيانات يستقبلها التطبيق.
الهدف من التطبيق هو تقليل استهلاك الموارد المائية في ظل الجفاف.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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