"الإساءة للرسول" تجر الهند إلى أزمة مع دول إسلامية

قبل 23 دقيقة

تعيش الهند بوادر أزمة مع عدد من دول العالم الإسلامي منذ التصريحات التي أدلى بها مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم في الهند. تلك التصريحات تم اعتبارها "مسيئة" لنبي الإسلام محمد على نطاق واسع، وأدت إلى ردود فعل واسعة.