لبشرة برونزية أيهما أفضل: أسرة التسمير أم أشعة الشمس؟
مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت أعداد كبيرة من الناس بالتوجه إلى الشواطئ، يحدوا بعضهم الأمل بالحصول على بشرة سمراء برونزية لوحتها الشمس. لكن هناك من يبحثون عن اللون البرونزي إلا أنهم لا يحبون الذهاب إلى الشاطئ بل يستعيضون عنه بجلسات في صالونات متخصصة تقدم خدمات أسرة التسمير أو sun beds التي يُروج لها على أنها وسيلة سريعة تساعد في الحصول على لون برونزي من دون مشقة الذهاب إلى البحر والتحضيرات المرافقة لهذه الرحلة.
إلا أن هذه الجلسات لها مخاطر دفعت الخبراء في جامعة مانشستر إلى دعوة الناس في بريطانيا للتوقف عن استخدامها. وقالت دراسة صادرة عن الجامعة إن وقف استخدام هذه الأسرّة من شأنه أن يقلل من حالات الإصابة بسرطان الجلد وهو أحد أخطر السرطانات حيث يُقتل نحو 6 أشخاص يوميا في بريطانيا.
حول الهوس بالسمرة الطبيعية أو جلسات التسمير أعدت هبة البنا هذا التقرير.