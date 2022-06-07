لبشرة برونزية أيهما أفضل: أسرة التسمير أم أشعة الشمس؟

قبل 59 دقيقة

مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت أعداد كبيرة من الناس بالتوجه إلى الشواطئ، يحدوا بعضهم الأمل بالحصول على بشرة سمراء برونزية لوحتها الشمس. لكن هناك من يبحثون عن اللون البرونزي إلا أنهم لا يحبون الذهاب إلى الشاطئ بل يستعيضون عنه بجلسات في صالونات متخصصة تقدم خدمات أسرة التسمير أو sun beds التي يُروج لها على أنها وسيلة سريعة تساعد في الحصول على لون برونزي من دون مشقة الذهاب إلى البحر والتحضيرات المرافقة لهذه الرحلة.