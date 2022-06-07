حبوب أوكرانيا تشعل حربا دبلوماسية بين روسيا والغرب

قبل 26 دقيقة

تبادلت روسيا والغرب الاتهامات بالمسؤولية عن منع السفن البحرية من نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، عبر زرع الألغام البحرية في البحر الأسود. وجهود دبلوماسية لفتح ممر بحري بين ميناء أوديسا ومضيق البوسفور في تركيا.

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