بعد غرق سفينة محملة بآلاف الرؤوس من الماشية في السودان، مطالبات بفتح تحقيق
بعد غرق سفينة محملة بآلاف الرؤوس من الماشية في السودان، مطالبات بفتح تحقيق
أدى غرق سفينة محملة بـ 16 ألف رأس من الماشية إلى موت أغلبها في ميناء سواكن على البحر الأحمر. قدرت السلطات الخسائر بنحو 4 ملايين دولار، وطالب رئيس الغرفة القومية للمصدرين بفتح تحقيق من قبل وزارة العدل.
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