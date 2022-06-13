بعد غرق سفينة محملة بآلاف الرؤوس من الماشية في السودان، مطالبات بفتح تحقيق

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بعد غرق سفينة محملة بآلاف الرؤوس من الماشية في السودان، مطالبات بفتح تحقيق

قبل 6 دقيقة

أدى غرق سفينة محملة بـ 16 ألف رأس من الماشية إلى موت أغلبها في ميناء سواكن على البحر الأحمر. قدرت السلطات الخسائر بنحو 4 ملايين دولار، وطالب رئيس الغرفة القومية للمصدرين بفتح تحقيق من قبل وزارة العدل.

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