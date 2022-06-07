هل يمر التطبيع بين السعودية وإسرائيل عبر تيران وصنافير؟
هل يمر التطبيع بين السعودية وإسرائيل عبر تيران وصنافير؟
قالت صحف أمريكية وإسرائيلية إن تل أبيب تدرس طلبا سعوديا يتعلق بتغيير في وضع القوة متعددة الجنسيات في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. يأتي هذا في وقت يعتقد فيه مراقبون أن الوساطة الأمريكية بشأن الجزيرتين ستكون مدخلا للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.
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