غضب جزائري بسبب خلل في بيع تذاكر شركة النقل البحري الجزائرية
غضب جزائري بسبب خلل في بيع تذاكر شركة النقل البحري الجزائرية
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بعد أن أعرب زبائن للشركة في فرنسا عن غضبهم بسبب خلل في بيع التذاكر وتصدر اسم الشركة منصات التواصل الإجتماعي حيث تداول نشطاء عشرات الصور والفيديوهات التي توثق حالة من التذمر والغضب أمام وكالات الشركة في عدة مدن فرنسية.
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