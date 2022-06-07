لماذا قرر لاعب الاسكواش المصري محمد الشوربجي أن يمثل إنجلترا في البطولات المقبلة؟

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لماذا قرر لاعب الاسكواش المصري محمد الشوربجي أن يمثل إنجلترا في البطولات المقبلة؟

قبل 14 دقيقة

في الوقت الذي يهيمن فيه اللاعبون المصريون على رياضة الاسكواش عالميا، أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بأن المصري محمد الشوربجي سيمثل إنجلترا في المحافل المقبلة في سابقة لم تحدث من قبل بمصر.

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