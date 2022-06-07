إسرائيل تبدأ التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان..وحزب الله يقول "لن نسمح بذلك"
إسرائيل تبدأ التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان..وحزب الله يقول "لن نسمح بذلك"
في تحد جديد بدأت إسرائيل بالتنقيب عن الغاز في حقل كاريش في منطقة متنازع عليها مع لبنان وذلك بعد وصول سفينة إنرجان باور الى الحدود البحرية اللبنانية
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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