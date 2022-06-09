من دون قيود وفي أقل من 24 ساعة... مزايا جديدة لتأشيرة العمرة

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من دون قيود وفي أقل من 24 ساعة... مزايا جديدة لتأشيرة العمرة

قبل 20 دقيقة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة للحصول على تأشيرة العمرة إلكترونيا وليس عبر وكلاء كما كانت قديما.

الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي كشف عن أنه صار بإمكان المعتمرين الآن الحصول على تأشيرات العمرة مباشرة وخلال أقل من 24 ساعة، كما صار بإمكانهم من خلالها المكوث في المملكة إلى مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون قيود على التنقل إلى المعالم السياحية خارج مكة والمدينة المنورة.

وأضاف الدكتور الربيعة أن الشركات الموثوقة التي تقدم خدماتها إلكترونياً متاحة على موقع وزارة الحج والعمرة، ويمكن للراغبين الاطلاع عليها قبل التقديم من أجل الحصول على تأشيرة العمرة.