بعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا مدريد تعتزم الشكوى لدى الاتحاد الأوروبي

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بعد تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا مدريد تعتزم الشكوى لدى الاتحاد الأوروبي

قبل 23 دقيقة

قالت مصادر إسبانية إن مدريد تعتزم تقديم شكوى لدى الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحها ومصالح شركاتها، بعد أن علقت الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، وهذا بسبب تخلي إسبانيا عن الحياد في قضية الصحراء الغربية، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.

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