عمدة الرباط تدعو للقضاء على ظاهرة "الموظفين الأشباح" في المغرب

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أثارت عمدة الرباط أسماء أغلالو جدلا واسعا في الشارع المغربي بعدما قالت إنه يوجد نحو 2400 موظف شبح من أصل 3400 موظف يعملون في مجلس المدينة، وذلك في إشارة إلى موظفين يتسلمون رواتبهم الشهرية منذ سنوات من دون أي عمل أو مراقبة.