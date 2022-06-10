الحكم بالإعدام على مغربي وبريطانيين في إقليم دونباس لقتالهم إلى جانب أوكرانيا

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الحكم بالإعدام على مغربي وبريطانيين في إقليم دونباس لقتالهم إلى جانب أوكرانيا

قبل 19 دقيقة

أصدرت محكمة في دونياتسك بشرق أوكرانيا أحكاما بالإعدام على مغربي وبريطانيين اثنين، وهذا بتهمة مشاركتهم في أعمال القتال كمرتزقة إلى جانب الجيش الأوكراني. الأحكام لاقت إدانة واسعة خاصة من بريطانيا والولايات المتحدة.

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