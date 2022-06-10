تونس: شباب محروم واقتصاد منهار

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تونس: شباب محروم واقتصاد منهار

قبل 18 دقيقة

بسبب الأزمة الاقتصادية يفقد الشباب شيئا فشيئا الأمل في تحقيق أحلامهم في تونس.

في هذه الحلقة من برنامج بي بي سي اكسترا نسافر إلى تونس للقاء عينة من هؤلاء الشباب لنتعرّف على الصعوبات التي يواجهونها بغية تحقيق أحلامهم.

نتعرّف على أحمد الصغيري الذي طرد من عمله كمهندس في احدى الشركات، حيث عانى من البطالة لحوالي السنة حتى قرر يوما ما أن يطلق مشروع “coffee Bike” ويتحول من مهندس إلى بائع قهوة متجول في شوارع تونس.

نتعرّف أيضا على الصعوبات التي تواجه الأطباء في تونس، حيث يسافر منهم سنويا المئات بحثا عن ظروف عمل أحسن وعلى مدخول أكبر. تحدثنا مع الأستاذة الجامعية المساعدة والدكتورة سامية الجمالي حول هذه الصعوبات وحول الحلول المطروحة لبعض المشاكل التي تواجه الأطباء الشبان في تونس.

لا يمكن السفر إلى تونس بدون تذوق أحد أطباقها الشعبية المشهورة، "اللبلابي" كان نجم الحلقة بمكوناته الفريدة مثل الحمص والهريسة وصلصة الكوارع.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.