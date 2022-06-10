أحمد الأسدي: نريد المحافظة على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أحمد الأسدي: نريد المحافظة على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر

قبل 34 دقيقة

دعا أحمد جاسم الأسدي رئيس كتلة السند الوطني العراقية إلى اللجوء إلى انتخابات مبكرة في حال عجزت القوى العراقية على حل الأزمة الحالية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.

وشدّد الأسدي على ضرورة تشكيل الكتلة الأكثر عدداً من المكون الاجتماعي الأكبر، مشيراً في ذات الوقت إلى عدم وجود خطوط حمراء من جانبهم فيما يتعلق بآلية تشكيل الحكومة أو من يشارك فيها.

ونفي رئيس كتلة السند الوطني العراقية وجود عسكري لإيران في بلاده مؤكداً على أنّ الفصائل التي تُحسب خارج إطار الدولة "عراقية وكذلك أسلحتها وكل ما فيها " حسب قوله

كيف ينظر الأسدي لقرار المحكمة الاتحادية؟ وماذا عن وجود سلاح خارج إطار الدولة؟ وما مدى تأثير توتر العلاقة بين مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على أزمة تشكيل حكومة جديدة؟ وكيف يرى رغبة تحالف انقاذ وطن بقيادة الصدر في تشكيل حكومة أغلبية؟