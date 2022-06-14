في سوريا تبرز الحاجة لعمليات نقل الدم الآمنة

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في سوريا تبرز الحاجة لعمليات نقل الدم الآمنة

قبل 19 دقيقة

اليوم الرابع عشر من يونيو حزيران هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحاجة إلى عمليات نقل الدم الآمنة.

إحصائية من منظمةِ الصحة العالمية ذكرت أن أكثر من يحتاجون إلى الدم في الدول ذات الدخل المنخفض، هم من الأطفال.

وفي سوريا يعاني المصابون بمرض الثلاسيميا، وهو اضطرابٌ وراثيّ في الدم، كثيرا من أجل الحصول على الدم. ويحتاج هؤلاء المرضى لعمليات نقل دم دورية للحفاظ على حياتهم.