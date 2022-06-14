ابتكار اسكتلندي لتخفيف بدانة الخيول

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ابتكار اسكتلندي لتخفيف بدانة الخيول

قبل 48 دقيقة

بحسب دراسات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، تعاني الكثير من الخيول في اسكتلندا من البدانة وتهددها الأمراض والعجز بسبب كثرة الغذاء وقلة الحركة وتدليل الخيول بشكل كبير.

في جامعة غلاسكو، طور باحثون تطبيقاً للمساعدة في تخفيف بدانة الخيول من خلال توفير معلومات عن التمرينات الرياضية الملائمة للخيول وحالة الجسم والوزن وطريقة قياس الوزن.

يقدم التطبيق دليلاً مصوراً عن تغيرات جسم الحصان على مدار العام.

يقابل نسيم رمضان البروفيسور بيتر هيستي وكيتي وليامز من جامعة غلاسكو للتعرف أكثر على هذا التطبيق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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