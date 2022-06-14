من هي الدكتورة نجاة مختار؟
من هي الدكتورة نجاة مختار؟
من النمسا، نتحدث مع الدكتورة نجاة مختار وهي أول امرأة عربية تتولى منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تروي لنا الدكتورة نجاة مسيرتها المهنية وكيف وصلت لهذا المنصب.
تعتقد الدكتورة نجاة أن النجاح الذي وصلت إليه ممكن تحقيقه من قبل كل فتاة تطمح للتفوق.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
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