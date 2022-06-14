من هي الدكتورة نجاة مختار؟

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من النمسا، نتحدث مع الدكتورة نجاة مختار وهي أول امرأة عربية تتولى منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.