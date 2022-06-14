تطبيق يستعمل الاستشعارات عن بعد لحماية السواحل والمحيطات من التلوث

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تطبيق يستعمل الاستشعارات عن بعد لحماية السواحل والمحيطات من التلوث

قبل 8 دقيقة

من المغرب، نطلع على مشروع أسسه المهندس صلاح الدين قابة لحماية السواحل والمحيطات من التلوث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

طور صلاح الدين تطبيقاً يستعمل الاستشعارات عن بعد من أجل الكشف عن البلاستيك في المحيطات والبحار.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

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