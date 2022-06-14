حفل زفاف "باذخ" لمسؤول مصري سابق يثير جدلا

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أثار حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد علامات استفهام واسعة، بسبب المبالغة في تكاليف الحفل، الذي حضره عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمشاهير ورجال الأعمال وأحيا حفل الزفاف المغني عمرو دياب وسط تغطية لافتة من وسائل الإعلام المحلية، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول مصدر أموال الحفل.