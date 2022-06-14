أحكام بالسجن عشر سنوات في حق مدير مجمع النهار أنيس رحماني

قبل 9 دقيقة

أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر أحكاما بالسجن عشر سنوات ومصادرة أملاك كل من أنيس رحماني مدير مجمع النهار الإعلامي وأيضا محي الدين طحكوت رجل الأعمال المعروف وهما من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.