إغلاق جامعة النجاح بمدينة نابلس الفلسطينية بعد الإعتداء على طلاب من أمن الجامعة

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إغلاق جامعة النجاح بمدينة نابلس الفلسطينية بعد الإعتداء على طلاب من أمن الجامعة

قبل 13 دقيقة

أصيب العديد من طلبة جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، بجروح متفاوتة ورضوض من جراء اعتداء عناصر من أمن الجامعة عليهم داخل الحرم الجامعي، لفضّ اعتصام سلمي نفذه الحراك الطلابي المستقل بالقوة، فيما أعلنت الجامعة، إغلاق حرمها، وتعليق الدوام الوجاهيّ ليوميّ الاربعاء والخميس.

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