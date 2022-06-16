بي بي سي إكسترا: هل للذكاء الاصطناعي مشاعر؟

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بي بي سي إكسترا: هل للذكاء الاصطناعي مشاعر؟

قبل 13 دقيقة

الذكاء الاصطناعي يثير الجدل هذه المرة داخل شركة غوغل وخارجها بعد أن ادعى أحد مهندسيها واسمه Blacke Lemoine أنه وبعد محادثة مع نموذج لغوي لتطبيقات المحادثة المعروف بـ "Lamda" شعر وكأن البرنامج طفل في السابعة أو الثامنة من العمر ولديه مشاعر.

على إثر هذا الادعاء، علقت الشركة عمل المهندس ونصحته بأخذ عطلة من أجل صحته النفسية لكن تصريحه أثار جدلا كبيرا بين من نفى أن يكون ذلك حقيقة وبين من دعمه أو دعا شركات التكنولوجيا إلى أن تكون أكثر شفافية بالنسبة لعملها.