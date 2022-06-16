"جمال خاشقجي".. اسم جديد لشارع السفارة السعودية في واشنطن

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أُطلق رسميا اسم الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا، على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة السعودية في واشنطن. تأتي هذه الخطوة قبل نحو شهر من زيارة مثيرة للجدل يعتزم الرئيس، جو بايدن، القيام بها إلى الرياض.